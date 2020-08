Coronavirus, in Brasile oltre 101 mila morti. Verso un accordo con la Russia per il vaccino

Coronavirus. In Brasile sono 101.752 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus e 3.057.470 coloro che sono state contagiate. Sono dati della Johns Hopkins University, mentre lo stato brasiliano di Parana si dice interessato al vaccino annunciato ieri dalla Russia. Jorge Callado, direttore del Parana Institute of Technology (Tecpar), ha annunciato alla televisione brasiliana che oggi verrà firmato un accordo in merito alla sperimentazione della terza fase nello stato. Si prevede che il vaccino 'Sputnik' testato dai russi sarà disponibile nella seconda metà del 2021. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Agosto 2020, 07:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA