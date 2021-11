Cop26, stop alla deforestazione entro il 2030: accordo raggiunto per 19,2 miliardi di dollari

Stop alla deforestazione entro il 2030 con un investimento da 19,2 miliardi di dollari. È questo l'accordo raggiunto dai leader di oltre 100 paesi alla Cop26 di Glasgow.

«Questi grandi ecosistemi brulicanti - sottolinea il premier britannico Boris Johnson -, queste cattedrali della natura, sono i polmoni del nostro pianeta».

Tra i firmatari della "Dichiarazione di Glasgow su foreste e terra" anche Jair Bolsonaro, Xi Jinping e Vladimir Putin.

«Questo è il più grande passo avanti nella protezione delle foreste del mondo da una generazione», afferma con entusiasmo la presidenza britannica della conferenza Onu sui cambiamenti climatici, che ha preso il via domenica in Scozia. Per questo progetto saranno impegnati 8,75 miliardi di sterline (circa 10,30 miliardi di euro) di fondi pubblici. Saranno inoltre mobilitati 5,3 miliardi di sterline di investimenti privati, di cui un miliardo sarà dedicato alla protezione del bacino del Congo, che ospita la seconda foresta tropicale più grande del mondo.

Tra i Paesi che hanno aderito all'accordo figurano , oltre a Brasile, Cina, e Russia, anche Stati Uniti, Canada e Repubblica Democratica del Congo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 10:15

