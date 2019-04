Conosce, sposa ed è costretto a seppellire la donna della sua vita in soli 18 mesi: il dramma di una giovane coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello tra Primrose Redworth e Tim Isterling è stato un colpo di fulmine: la coppia si è subito innamorata e ha deciso di sposarsi, ma dopo tanta felicità lei ha scoperto di aver unche l'ha uccisa in pochi mesi.I due si sono conosciuti nella primavera del 2016 durante una serata ma appena tre mesi dopo Primrose ha iniziato a sentirsi male e soffrire di dolori acuti allo stomaco. Inizialmente, come riporta anche il Mirror , i medici non riuscivano a capire l'origine di tali sintomi, poi dopo una serie di analisi è arrivata la terribile diagnosi. La ragazza, del Denbighshire, ha scoperto che le restavano solo pochi mesi di vita, ma ha deciso di goderseli tutti e di farlo insieme all'uomo della sua vita.I due hanno deciso di sposarsi, hanno viaggiato e insieme hanno affrontato la malattia di Primrose che però non le ha lasciato scampo. La ragazza è morta pochi mesi dopo le nozze tra il dolore straziante dei parenti e degli amici. Oggi Tim prova a reagire, ad andare avanti e a battersi per la lotto al cancro: «Prim sapeva che, a prescindere dalla sua malattia, voleva vivere la sua vita al massimo».