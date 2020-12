Con una moto d'acqua evita il lockdown per andare a trovare la sua fidanzata, 29enne viene scoperto e arrestato

Evita il blocco del lockdown con una moto d'acqua per andare a trovare la sua fidanzata. Il 28enne Dale McLaughlan ha provato ad evitare il blocco nella zona rossa in cui si trovava muovendosi con la moto d'acqua per andare a trovare la sua fidanzata. L'uomo è partito dalle coste scozzesi e ha attraversato il Mare d'Irlanda fino all'isola di Man dove però è stato arrestato.

Il 28enne è accusato di aver violato le norme anti-covid, ma alle autorità ha confessato di essere stato spinto dal grande amore che lo lega alla sua donna che a causa della pandemia non può vedere ormai da tempo. Dale, nonostante non avesse mai guidato una moto d'acqua è salito sul mezzo ed è partito alla volta dell'isola. A causa delle restrizioni per il Covid però, come riporta anche la stampa locale, nessuno può approdare sull'isola se non con particolari autorizzazioni.

A tradire il moderno Romeo è stata la sua voglia di frequentare locali. Durante un controllo fuori da una discoteca gli agenti hanno scoperto che il 29enne non era residente e stava trascorrendo il week end insieme alla sua fidanzata. Tanto è bastato per far scattare le manette e il giudice ha confermato la pena di 4 settimane di reclusione visto che le sue azioni hanno rappresentato un rischio per la salute pubblica.

