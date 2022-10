Commesso del supermarket non arriva a fine mese, bambina gli fa un regalo inaspettato: il video commovente finisce su TikTok

di Redazione web

Sin da quando era molto piccola, Fiona ha visto qualcosa di speciale in quel commesso del supermercato dove andava ogni settimana con la mamma a fare la spesa. E l'uomo, Gilnet, indaffarato tra gli scaffali del negozio, ha sempre ricambiato con abbracci, sorrisi, coccole. Un affetto incondizionato. Allora la mamma della piccola ha iniziato a documentare quei gesti pieni di amore, girando dei video e postandoli su TikTok.

Video emozionanti

L'amicizia tra Fiona e Gilnet è cresciuta anno dopo anno. Lui le regalava una bici per il suo compleanno e lei un disegno. La mamma, Rachel allora ha deciso di immortalare quei momenti pieni di gentilezza e sorrisi e ad ogni incontro ha realizzato dei video, caricandoli sui social. Ed il successo è stato tanto, molti commenti di persone commosse, e tante emozioni positive regalate ai followers di Fiona e Gilnet.

Un regalo inaspettato

La mamma di Fiona, probabilmente è venuta a sapere che quel commesso gentile, che non ha mai chiesto nulla in cambio, ma ha offerto solo amicizia e sorrisi alla piccola, aveva dei problemi economici. Ecco allora che ha deciso di ricambiare quella generosità gratuita, raccogliendo dei fondi tra i followers. Così un giorno, Fiona e la mamma sono tornate al supermercato e la piccola ha consegnato un biglietto con 10 mila dollari ma Gilnet anziché essere felice per i soldi ricevuti in aiuto, aveva occhi solo per quella bambina. E l'amicizia continua.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA