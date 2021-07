Codiv "Pingdemic", in UK lavoratori in isolamento e supermercati vuoti

E' stata definita "pingdemic", dal verbo inglese "to ping" (tintinnare), la crisi in corso nel Regno Unito. L'aumento di casi covid in UK porta gravi disagi come scaffali vuoti nei supermercati e distributori di benzina chiusi.

Leggi anche > Green pass, le regole per ristoranti al chiuso e all'aperto, concerti e discoteche: differenza tra una e due dosi

Tutto ciò è la conseguenza dell'isolamento forzato dei lavoratori in seguito a contatti con positivi al coronavirus, di cui cui sono avvertiti dall'NHS, l'app del servizio sanitario nazionale britannico, tramite un tintinnio (da cui appunto deriva l'appellativo). L'avviso avviene quando c'è un contatto ravvicinato di almeno 15 minuti ad una persona positiva: di seguito, è necessario isolarsi per 10 giorni e poi sottoporsi al test.

Secondo una stima della Bbc, la scorsa settimana, sono stati inviati oltre 500.000 avvisi agli utenti dell'app in Inghilterra e Galles con un aumento del 46% rispetto alla settimana precedente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA