Città europee più profumate, la top 10 è amara per l'Italia. Al primo posto una sorpresa

di Redazione Web

La top 10 delle città più belle, delle città più romantiche o di quelle più visitate. Saturi di queste classifiche qualcuno ha pensato di puntare sull'originalità portando avanti uno studio sulle città più profumate d'Europa. Ne sono state prese in considerazione 30, le più grandi e importanti del continente e racchiuse in una lista stilata da HAYPP , un'azienda britannica che aiuta le persone a passare dal fumo ad alternative più sane. I ricercatori hanno preso in considerazione fattori quali la pulizia e la presenza di panetterie, profumerie e fiorai per poi assegnare a ogni luogo un «punteggio olfattivo».

La prima classificata

A guadagnarsi il primo posto, scrive il sito Time Out che ha citato lo studio, è la capitale greca Atene.

Apparentemente Atene è anche un paradiso floreale, con 31 fiorai e 22 profumerie ogni 10 chilometri quadrati. Oltre all'acquolina in bocca causata dagli odori provocanti delle specialità greche, nell'aria si può annusare il profumo e la fragranza delle essenze floreali e di profumeria. In più, ad incrementare il il punteggio è l'impegno della città per la pulizia che si riflette nel suo Indice di sostenibilità ambientale (EPI), che ha ricevuto un punteggio di 56,2.

La top 10 europea completa

1. Atene, Grecia

2. Parigi, Francia

3. Zurigo, Svizzera

4. Dublino, Irlanda

5. Lussemburgo, Lussemburgo

6. Nicosia, Cipro

7. Copenaghen, Danimarca

8. Bucarest, Romania

9. La Valletta, Malta

10. Amsterdam, Paesi Bassi

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Aprile 2024, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA