«Ho viaggiato in 107 Paesi: l'Italia è fantastica ma questi 5 Stati sono sottovalutati e dovreste prenderli in considerazione»

Tempo di pianificazione. Dopo mesi di lavoro, sta per arrivare il momento delle meritate vacanze estive e chi meglio di una persona che ha viaggiato in ben 107 Paesi del mondo può regalare qualche consiglio per chi è in cerca di spunti? Attenzione però, questa non è la classifica dei luoghi più belli, ma una lista di 5 posti che meritano una visita se si è in cerca di destinazioni non estremamente popolari e lontane dai bagni di folla.

I consigli di Ash Jurberg, che ha scritto per Business Insider questo intrigante elenco, toccano quasi tutti i continenti. «Destinazioni di viaggio popolari come l'Italia, la Francia e il Messico sono ottime scelte, ma considerate anche la possibilità di visitare queste opzioni alternative a quelle più popolari», ha iniziato a raccontare il giornalista.

Estonia

La prima opzione è proprio in Europa e si tratta dell'Estonia. «Sono stato subito affascinato dall'aspetto fiabesco di Tallinn, la capitale. Camminare per le strade acciottolate all'interno delle mura della città vecchia, simili a una fortezza, mi ha riportato in epoca medievale», ha scritto l'uomo.

«La città è abbastanza piccola da poter essere esplorata a piedi. Anche se molti visitano Tallinn in un solo giorno prendendo il traghetto da Helsinki, varrebbe la pena fermarsi qui anche di più per addentrarsi nella campagna estone. Le strade sono spesso vuote e incredibilmente tranquille».

Meta talmente apprezzata che il giornalista ci è andato per ben tre volte in un anno e mezzo.