Portarein strada è. L'Iran ha emanato una nuova legge che impedisce ai proprietari dei cani della capitale di Teheran di cnsieme ai loro amici a 4 zampe. Il rischio è di multe salatissime, anche se dovessero essere sorpresi con gli animali all'interno delle loro vetture.Secondo quanto riporta il Daily Mail , il motivo sarebbe nella paura e nello stato di ansia che i cani genererebbero nei confronti dei passanti. Quello che è più grave è che le pene non saranno solo pecuniarie, ma la polizia è autorizzata a procedere anche con altri provvedimenti, che non sono specificati e hanno generato preoccupazione nell'animo dei proprietari di animali.I cani sono una delle poche cose, inclusi maiali e cadaveri ma anche sangue, urina e feci, considerati irrimediabilmente e intrinsecamente impuri secondo l'antica legge islamica. L'instaurazione del regime non ha messo al bando i cani negli anni '70, ma adesso sembra stia arrivando una stretta in materia. «Chiunque cammini o giochi con animali come cani o scimmie in luoghi pubblici danneggerà la cultura islamica, così come l'igiene e la pace di altri, in particolare donne e bambini», così sarebbero le parole della legge.