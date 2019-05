Camion elettrici senza autista per le consegne: il futuro è in Svezia. «Telecomandati a distanza»

Venerdì 17 Maggio 2019, 10:12

Unsenza conducente per le consegne: non è un’ipotesi futuristica, ma, dove la società di logistica DB Schenker e la start-up Einride hanno collaudato un mezzo - di 26 tonnellate - che girerà per le strade senza un conducente in cabina. Una novità rivoluzionaria che consentirà di ridurre i costi di trasporto del 60% rispetto ad un normale camion diesel con autista.sebbene non vi sia alcun guidatore a bordo, un operatore a distanza ‘telecomanderà’ e supervisionerà fino a 10 veicoli alla volta, rendendo i camion semi-autonomi ma con un occhio alla sicurezza. La Einride conta di far circolare ben 200 veicoli entro la fine del 2020, ha detto all’Independent l’amministratore delegato Robert Falck.