Caldo, Parigi come una fornace: battuto il record storico, 41 gradi alle 13.42

La capitale di Francia, nonché città più visitata al mondo, è in allerta rossa per il picco di, il livello più alto della scala di Météo France, che equivale ad un'«allerta sanitaria» per l'insieme della popolazione. Parigi batte così il suodi calore con 41 gradi alle 13.42: è quanto riferisce Météo France, la compagnia meteorologica nazionale, secondo cui il termometro è destinato ancora a salire nel corso della giornata. La temperatura record di 41 gradi per la città di Parigi è stata rivelata presso la centralina di Paris-Montsouris, nella zona sud della capitale.