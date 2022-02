Forte mal di pancia, pensava fossero calcoli renali: corre in ospedale e partorisce un bambino

Pensava di avere dei calcoli renali, ma arrivata in ospedale si è accorta di essere incinta di 38 settimane e poco dopo ha partorito. Kayla Fustamante ha raccontato si TikTok, che inizia una sera d’estate, quando era impegnato nel turno serale del suo lavoro in un locale di Boston.

Foto: Ansa

Kayla corre all'ospedale e partorisce un bambino

Kayla Fustamante stava lavorando in un locale di Boston, quando ha sentito dolori molto forti all’addome. Cercando i sintomi sulla rete si è convinta di avere calcoli renali e, una volta terminato il turno, si è recata all’ospedale per una visita di controllo. Correva l’anno 2016 e nella struttura ospedaliera la sorpresa una volta fatta l’ecografia è stata grande dato che la ragazza, allora ventiduenne, ha scoperto non solo di essere incita, ma di essere sul punto di partorire: «Sono impallidita – ha spiegato, come riporta "Today" - non avevo idea di essere incinta. Ho chiamato subito mia mamma e tutti i miei cari che erano preoccupati per dire loro che non erano calcoli, era un bambino. La chiamata migliore l'ho ricevuta da mio padre, mi ha detto che mi amava indipendentemente da tutto, e che non importava nulla...».

La bambina è nata pochi minuti dopo e perfettamente sana, mentre Kayla ha spiegato di non essersi accorta di essere incinta a causa del suo ciclo, da sempre irregolare, e perché per il lavoro aveva preso molto peso. Poco dopo fra le braccia di Kayla è tornato anche il papà della piccola, con cui si era lasciata e fra poco i due festeggeranno l’arrivo del secondo figlio…

