«Ero bullizzata per la mia acne, ora sono una beauty influencer»: ecco la cura miracolosa che le ha trasformato il viso

Una ragazza, che per anni è stata vittima di bullismo a causa della sua devastante acne, è diventata un faro di ispirazione nel mondo della bellezza, trasformandosi in una esperta di cura della pelle.

Courtney Jones, originaria di Killamarsh, Sheffield, ha combattuto contro l'acne sin dall'adolescenza, ma dopo anni sopportazione e dolore, è diventata famosa sui social documentando la sua odissea nell'affrontare la malattia.

La content creator 21enne, vanta un milione di follower sul suo TikTok, dove ora non solo condivide la sua esperienza, ma dispensa consigli preziosi e raccomanda prodotti per la cura della pelle.

L'evoluzione della malattia e la cura

Courtney ha sviluppato l'acne cistica a quindici anni, sprofondando in un abisso di depressione tale da non voler più uscire di casa. L'influencer ha sperimentato una moltitudine di prodotti per migliorare la sua pelle, ma nulla sembrava funzionare fino a quando le è stata finalmente prescritta l'Isotretinoina (Accutane).

«L'Accutane è un farmaco principalmente impiegato per trattare l'acne severa», ha spiegato Courtney, «e viene anche utilizzato per prevenire determinati tipi di tumori cutanei e nel trattamento di altri tipi di cancro».

In uno dei suoi video, Courtney ha sottolineato come chiunque soffra di brufoli possa truccarsi senza temere la comparsa di nuove imperfezioni: «Quando hai i brufoli e desideri truccarti, devi solo assicurarti di scegliere il trucco adatto a te; esistono tanti tipi di trucco là fuori. Alcuni di essi potrebbero peggiorare la tua situazione perché non sono adatti, devi essere sicura di trovare i prodotti giusti. Alla fine della giornata - ha aggiunto -, assicurati di rimuoverlo correttamente, perché se c'è ancora trucco che non hai lavato via adeguatamente, potrebbe causarti la comparsa di nuovi brufoli. Quindi sì, continuerò a truccarmi. Non lo faccio tutti i giorni, ma continuerò perché ho finalmente trovato i prodotti perfetti per me», ha concluso.

Le risposte dei follower

La sua storia ha prodotto un vasto seguito di sostenitori che spesso commentano i suoi post per lodare la sua autenticità e sincerità. Un utente l'ha definita «la personificazione di una rinascita» sotto un video che mostrava la trasformazione della sua pelle nell'ultimo anno. Qualcuno ha commentato: «Assistere alla crescita della tua fiducia è un'esperienza genuinamente appagante».

Un altro ha commentato: «Seguo il tuo percorso da sempre, sei incredibile! Felice che tu stia ottenendo risultati! Sei bella con e senza l'acne». E ancora: «Mi dispiace davvero molto che tu abbia dovuto affrontare tutto ciò, l'acne è così devastante e frustrante, distrugge davvero la tua fiducia e autostima, ma sono felice che tu stia migliorando».

