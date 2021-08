Brexit e Covid: scaffali vuoti nei supermercati del Regno Unito

Brexit e Covid: è allarme per gli scaffali vuoti dei supermercati nel Regno Unito. I fast food che escludono dai menù frullati e bevande in bottiglia. I ristoranti stanno finendo il pollo e chiudono. Distributori automatici vuoti. Ordini di generi alimentari online pieni di sostituzioni. Frutta e verdura che marciscono nei campi.

Questi sono solo alcuni dei segni più visibili dell'aggravarsi della crisi della catena di approvvigionamento britannica , che ha visto le scorte nei negozi e nei magazzini crollare ai livelli più bassi da quando la Confederazione dell'industria britannica ha iniziato le indagini nel 1983.

Il settore della logistica stima che siano necessari circa 100.000 autisti di mezzi pesanti in più per rimettere in movimento merci e materiali. Il deficit è emerso, in parte, perché 14.000 conducenti dell'UE hanno lasciato il paese e solo 600 sono tornati dalla Brexit . La pandemia ha anche interrotto la formazione e i test per i nuovi conducenti: lo scorso anno sono stati annullati circa 40.000 test di guida di mezzi pesanti.

Tuttavia, per i sindacati e alcuni conducenti, la pandemia e la Brexit hanno solo messo in luce i limiti del modello di lavoro precario e a basso salario che è arrivato a dominare il settore della logistica. “Tutti i giornali incolpano Brexit e Covid. Ma sono solo le gocce che hanno fatto traboccare il vaso”, afferma Adrian Jones, un funzionario nazionale di Unite, che rappresenta i lavoratori di tutte le catene di approvvigionamento vitali, dal personale del magazzino agli autisti dei camion. “Questo è avvenuto dopo decenni di sottovalutazione dei conducenti. Dieci sterline all'ora non riflettono le competenze e le conoscenze necessarie per iniziare a lavorare come camionista, o la responsabilità di guidare veicoli da 44 tonnellate su strade congestionate nel Regno Unito”.

