Bimbo di un anno picchiato a morte dai genitori adottivi: «Hanno detto che è stato un incidente»

Bimbo adottato da pochi mesi viene ucciso dai gentori. Era stato adottato da una coppia che avrebbe dovuto prendersi cura di lui, invece il piccolo Leiland Corkill, di un anno, è stato ucciso di botte da sua madre e da suo padre. Il piccolo era stato affidato a una struttura subito dopo la nascita e in seguito preso in affido da una coppia che viveva a Barrow-in-Furness, Regno Unito e che voleva adottarlo.

Leggi anche > La moglie trovata morta, 47enne incastrato dall'app conta passi: lui aveva detto di essere a letto

Un mese fa i genitori hanno chiamato i soccorsi dicendo che il bimbo si era fatto male a seguito di un infortunio. Leiland è stato portato all'ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool con un grave trauma cranico, ma è morto il giorno successivo. Per i medici le lesioni riportate potrebbero essere state legate a delle violenze subite, così sono scattate le manette per la 34enne e per il marito di 37 anni con le accuse di omicidio e maltrattamenti. Rilasciati su cauzione sono ora in corso le indagini per capire cosa sia successo al bambino.

Distrutte per l'accaduto la mamma naturale del piccolo e la donna che sarebbero state accanto a lui nei momenti precedenti alla sua morte. La madre biologica di Leiland ha dovuto dare in affido il figlio dopo le accuse su un altro caso di abusi e violenze. La donna aveva una bambina che era stata uccisa e stuprata dal compagno, pare che lei fosse a conoscenza di quanto accadeva in casa, così quando è nato il suo secondo bambino è stato dato in affido ai servizi sociali che avrebbero dovuto scegliere per lui una famiglia che gli avrebbe donato amore e tranquillità. Purtroppo invece si è consumata la tragedia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA