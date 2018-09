Bimba di 9 anni stuprata, torturata e uccisa: in manette la matrigna e il figlio 14enne

mancava da casa da una decina di giorni. Quando è stata ritrovata in un campo era morta, il corpo orribilmente seviziato e semibruciato con l'acido. La bambina, figlia di una precedente moglie, aveva fatto ingelosire la matrigna, perché il padre la considerava la perla dei suoi occhi. I sospetti sono caduti sulla matrigna, dopo che la Polizia ha sentito le testimonianze dei vicini di casa. La bimbaQuando è stata ritrovata in un campo era morta, il corpo orribilmente seviziato e semibruciato con l'acido. La bambina, figlia di una precedente moglie, aveva fatto ingelosire la matrigna, perché il padre la considerava la perla dei suoi occhi. I sospetti sono caduti sulla matrigna, dopo che la Polizia ha sentito le testimonianze dei vicini di casa.

Orrore in, in un villaggio del, dove una donna è stata arrestata con un'accusa terribile: la polizia la accusa infatti di aver organizzato lo stupro, le torture e l'omicidio di unadi cui era matrigna, figlia di suo marito e di un'altra donna. Oltre alla donna, sono stati arrestati 4 ragazzi minorenni., commissario di polizia del distretto di Baramulla, intervistato dalla rete televisiva ND Tv, ha detto che la donna arrestata avrebbe ordinato personalmente ai quattro ragazzini di immobilizzare e violentare la bimba davanti ai suoi occhi: i ragazzini sarebbero il figlio 14enne e altri tre coetanei suoi complici.