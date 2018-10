Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha sei anni ed è davvero. Si prende cura delda quando la mamma è scappata, portando con sé solo il figlio maggiore. La piccola si sveglia alle 6 del mattino per massaggiare per mezz'ora i muscoli del padre, rimasto paralizzato dopo un incidente stradale. Poi va a scuola e al ritorno prepara la cena.La vicenda si svolge nella provincia di Ningxia, nel nord della Cina. Come riporta Metro.co.uk , quando(questo il nome della bimba) è a scuola, sono i nonni a occuparsi del padre quarantenne, Tian Haicheng. L'uomo è paralizzato dal petto in giù dopo un incidente in taxi nel 2016. Due mesi dopo, la moglieportando con sé solo il figlio maggiore.A occuparsi di papà Tian sarebbe rimasta solo la piccola Jia Jia, che all'epoca dei fatti aveva appena quattro anni. «All'inizio non sapevo radere papà - spiega la piccola - e lo ferivo. Ma adesso sono diventata brava». E quando le chiedono se le manca la mamma, risponde così: «Mi manca mio fratello a cui ero molto legata».Papà Tian ha più di 480mila follower su, una delle app di live streaming della Cina. Lo usa per documentare il lavoro altruistico della figlia.