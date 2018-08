Londra, auto contro Westminster: ha sfondato le barriere davanti al Parlamento «con l'obiettivo di attaccare gli agenti».

I Mossos d'Esquadra non hanno al momento confermato la notizia dell'emittente Cadena Ser secondo cui l'uomo, al suo ingresso nel commissariato, avrebbe urlato «Allah Akbar». Secondo il quotidiano «El Mundo», l'assalitore, nato nel 1989, risiedeva a Cornellà ed era di origine algerina.

Investigamos los hechos de esta mañana en Cornellà de Llobregat para determinar las circunstancias exactas y también para determinar la motivación de los mismos — Mossos (@mossos) 20 agosto 2018

«Indaghiamo sui fatti di questa mattina a Cornellà de Llobregat (l'incidente è avvenuto alle 6) - ha scritto ancora la polizia catalana su twitter - per determinare le circostanze esatte e le motivazioni» del gesto. L'attacco è avvenuto tre giorni dopo il primo anniversario degli attentati di Barcellona e Cambrils, costati la vita a 16 persone, tra cui due italiani.



VICINO BARCELLONA Il commissariato dei Mossos d'Esquadra di Cornellá de Llobregat preso di mira si trova in Calle Travessera della cittadina, a 15 km da Barcellona. L'uomo è entrato nel commissariato e, impugnando un coltello, ha tentato di aggredire un agente nella reception che ha reagito all'attacco ed ha aperto il fuoco per fermare il presunto terrorista.



Sebbene di origine algerina, l'aggressore era residente a Cornellá, aveva una carta di identità spagnola e nessun precedente penale, segnalano fonti della polizia catalana citate dalla tv nazionale RTVE. Il magistrato di turno dell'Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha aperto un'inchiesta ipotizzando un reato di terrorismo e ha disposto una perquisizione in casa del presunto attentatore.

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Allah Akbar», ed è stato ucciso dalla polizia: è successo questa mattina, come ha reso noto la stessa polizia catalana su Twitter. L'uomo è entrato nella sede di, provincia di Barcellona,