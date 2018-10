Emanuela Orlandi, Vaticano choc. La famiglia: «Ora vogliamo sapere come sono state trovate le ossa»

Se non fosse stato per il tempestivo intervento di un agente di polizia, forse sarebbe anche riuscito a compiere il suo macabro piano. Unè infatti statodopo aver manifestato l'intenzione e il desiderio diper poiL'agghiacciante notizia, riportata dalla NBC , arriva dal Texas: il giovane, residente nella cittadina di Joaquin, è descritto dalla polizia come un «personaggio malato, schifoso e sanguinario». Il 21enne era stato arrestato lo scorso 19 ottobre dopo aver pubblicato alcuni messaggi inquietanti sul web: «Voglio uccidere un bambino e mangiarlo, lo farò. Vivo nei pressi di un bosco, per me non sarebbe un problema disfarmi dei resti». Per fortuna, quei messaggi non sono sfuggiti a, uno sceriffo che dopo aver letto quei deliri, aveva deciso di passare all'azione e incastrare il giovane.Messosi in contatto con Barter, ilsi era finto un uomo disposto a consegnargli una bambina per aiutarlo nel macabro intento. Dopo aver concordato un appuntamento, sono scattate immediatamente le: il 21enne non solo non ha opposto resistenza, ma ha anche. «Almeno mi avete fermato, io non riuscivo a frenare la mia sete di sangue», avrebbe dichiarato il giovane ai poliziotti. Attualmente detenuto, Alexander Barter sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica. Lo sceriffo che lo ha incastrato, però, ha già detto la sua a tal proposito: «Si tratta del caso più macabro e schifoso della mia carriera. Quell'uomo voleva provare la necrofilia e il cannibalismo, aveva un'attrazione per la morte. Non ho dubbi, è una persona malata e pericolosa».