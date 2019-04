Bambino di quattro anni ingoia un palloncino e muore soffocato

Ultimo aggiornamento: 15:29

Unche aveva compiuto da pocodopo aver. Molto probabilmente, il piccolo stava tentando di gonfiare ilquando l'oggetto gli è finito in gola, precludendogli la possibilità di respirare autonomamente.La tragedia è avvenuta lo scorso weekend in una casa di, in Spagna. Il bimbo stava giocando con i fratellini quando ha ingoiato ile i genitori lo avevano subito portato in ospedale. L'intervento dei medici, come riporta Heraldo.es , è stato inutile: né la manovra di Heimlich, né la tracheotomia, sono bastati per salvare la vita al piccolo. Il, infatti, si era conficcato nella trachea dal bambino, ben al di sotto del punto in cui i medici avevano effettuato l'operazione: lo ha confermato l'autopsia.in lattice o plastica, secondo i, sono molto pericolosi per i bambini al di sotto dei cinque-sei anni: in caso di ingestione accidentale, possono letteralmente attaccarsi alle vie respiratorie, proprio come accaduto al bimbo deceduto lo scorso week-end. Per questo i pediatri sconsigliano ai genitori di far giocare i figli con palloncini sgonfi, che possono anche essere aspirati e ingeriti durante l'operazione di gonfiaggio e restare conficcati nella gola.