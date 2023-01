Bambino di 10 anni invita gli amici alla festa di compleanno ma non si presenta nessuno. Il gesto degli sconosciuti commuove il web

di Redazione web

La storia di Abe ha commosso tutto il mondo: il bambino di Boston, Stati Uniti, come ogni bambino della sua età, voleva festeggiare il compleanno insieme agli amici di scuola e per questo aveva organizzato una festa a tema Avengers, i supereroi. Qualcosa è però, andato storto e l'appello della mamma sui social ha dato vita ad una grande dimostrazione di solidarietà.

La vicenda

Abe alla sua festa di compleanno aveva invitato più di 40 persone tra compagni di scuola e relativi genitori. Il bambino di 10 anni insieme a mamma e papà aveva organizzato tutto alla perfezione prendendo spunto dagli Avengers.

Abe non vedeva l'ora di mostrare agli altri bambini cosa avesse preparato e per questo, una volta terminato di sistemare tutto, si era messo a guardare fuori dalla finestra in attesa che qualcuno arrivasse. Al campanello però, suonavano solo i parenti più stretti. Alla fine nessuno degli amici di Abe si è presentato e il bambino è rimasto molto deluso e triste.

Il gesto degli sconosciuti

A fine giornata la mamma di Abe si è sfogata sui social raccontando la vicenda e scrivendo che il gesto di non presentarsi alla festa di Abe aveva spezzato il cuore al bambino.

La storia ha fatto il giro del mondo e così un gruppo di sconosciuti ha deciso di organizzare una raccolta di biglietti di auguri da far pervenire ad Abe. Quando il pacco pieno di bigliettini da ogni Paese è arrivato a casa, Abe (così come i suoi genitori), non poteva crederci. La mamma ha poi ringraziato pubblicamente tutti sui social.

