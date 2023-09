Bambino di 5 anni gioca con un palloncino a forma di dinosauro e muore soffocato dopo 6 giorni di agonia. Assolti mamma e papà

di Redazione web

Un terribile incidente a Newcastle ha strappato un bambino di 5 anni alla sua famiglia. Era il Il 29 giugno 2022. La vittima, il piccolo Karlton, è morto dopo 6 giorni attaccato a un respiratore all'ospedale Royal Victoria. Karlton era stato ricoverato il 23 giugno per soffocamento, dovuto a un palloncino a forma di dinosauro.

Il bambino, stando alle dichiarazioni della mamma, voleva utilizzare il palloncino per fare uno scherzo alla famiglia. Purtroppo, però, il palloncino lo ha soffocato, e a nulla sono servite le cure dell'ospedale.

Come riporta il Daily Mail, ieri l'inchiesta sulla morte del piccolo ha scagionato i genitori da qualsiasi responsabilità nella vicenda, e il coroner ha sottolineato i pericoli legati a questo tipo di incidenti, dedicando alla famiglia qualche parola di solidarietà.

Il racconto della mamma di Karlton

La famiglia di Karlton si trovava in giardino, poco prima della tragedia. La mamma di Karlton, Lisa, ha raccontato: «Karlton era andato in bagno. Sono andata a controllare, e l'ho trovato steso a terra col palloncino sulla testa. Era un palloncino a forma di dinosauro, grande quanto lui. Penso che lo avesse indossato per farci uno scherzo. Gli ho strappato via il palloncino e l'ho portato fuori. Sapevo che non c'era più, era pallido e non rispondeva».

Karlton aveva ricevuto il palloncino lo scorso 17 giugno, durante una gita. «A lui piacevano molto i dinosauri, volevamo fargli un regalo perché si comportava sempre bene», ha ricordato Lisa.

A nulla sono serviti, purtroppo, i soccorsi forniti dal pronto intervento e il successivo ricovero in ospedale: Karlton è morto, dopo pochi giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva.

L'inchiesta e le parole del coroner

Ieri si è conclusa l'inchiesta che ha esaminato scrupolosamente la vicenda, presso la corte del coroner di Newcastle.

L'indagine ha tenuto in considerazione le dichiarazioni degli specialisti: il dottor Srinivas Annavarapu e la dottoressa Louise Mulcahy hanno asserito che la morte di Karlton è stata causata da una lesione al cervello, causata dall'elio del palloncino inalato dal bambino.

Il coroner James Thompson ha annunciato la sua intenzione di scrivere al ministero della sanità, per promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi legati a incidenti del genere.

Anche il detective incaricato delle indagini, l'ispettore Laura Defty, ha dichiarato: «È stato un tragico incidente. Quei palloncini si possono comprare facilmente ovunque».

