Unaè statanella sua casa da uno. Secondo quanto riporta la polizia l'assassino ha sparato dall'esterno della casa e ha esploso una raffica di colpi all'interno dell'abitazione della piccola. La sparatoria è avvenuta a Flint, nelLa bambina è stata quindi colpita accidentalmente alla testa mentre era in casa con la sua famiglia. Lo sparo non era destinato a lei, ma allo zio appena 15enne per motivi ancora da stabilire, obiettivo del vicino che dopo l'omicidio si è dato alla fuga.La caccia all'uomo è aperta e le forze dell'ordine locali stanno impiegando tutti gli agenti a disposizione per risalire al responsabile del delitto.