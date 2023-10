Bambina di 10 anni «violentata e uccisa», il corpo trovato in cantina avvolto in un lenzuolo. Arrestato un 57enne: «È caduta dalle scale»

di Valerio Salviani

L'hanno trovata senza vita in una cantina, avvolta in un lenzuolo. «Una scena orribile», l'ha definita la polizia. La piccola Loana, 10 anni, sarebbe stata uccisa e violentata. L'orrore è avvenuto in Francia, a Sedan. La polizia ha già un sospettato principale. Si tratta di un uomo di 57 anni che conosceva la famiglia della piccola. È stato arrestato con l'accusa di omicidio e violenza sessuale.

Studentessa di 16 anni travolta e uccisa da un'auto: l'incidente sotto la pioggia mentre va a scuola

Turista milanese travolta e uccisa in centro a Roma, falciata da un Suv insieme al marito: Laura Pessina aveva 58 anni

Omicidio in Francia, morta una bambina

Il corpo della bambina è stato ritrovato mercoledì 18 ottobre.

Secondo il pubblico ministero di Reims, François Schneider, l'imputato non ha parlato di omicidio, ma di «un incidente», sostenendo che la bambina sarebbe «caduta dalle scale». L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per alcuni reati stradali. Nel 2017 è stato condannato a un mese di reclusione con pena sospesa per furto. Viveva in zona da solo due mesi, ma era già noto per la passione «per l'alcol».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA