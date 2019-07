Bimba di 7 anni morta investita da un'auto parcheggiata: «La macchina ha inziato a muoversi sola»

Martedì 9 Luglio 2019, 13:37

Stav, dietro un'auto, quando la. Chantelle Keenan è morta a soli 7 anni a Drogheda, nella contea di Louth, sulla costa orientale dell'Irlanda. La piccola è stata portata in ospedale con urgenza, ma purtroppo leed è morta qualche ora dopo il ricovero.Pare che un gruppo di bambini stesse giocando in prossimità della vettura quando ha inziato a spostarsi. Chantelle non ha fatto in tempo a togliersi ed è stata trascinata dall'auto fino ad essere schiacciata contro un cancello. La polizia, come riporta la stampa locale, ha avviato un indagine ma ha confermato che si sarebbe trattato solo di un tragico incidente.La famiglia della bimba è sconvolta dalla perdita e sui social decine di persone hanno espresso la loro vicinanza con messaggi di cordoglio e ricordi legati alla piccola Chantelle.