Bimba di 4 mesi lanciata in aria per lo show, le acrobazie choc: arrestata una giovane coppia Video

Une utilizzato comesta indignando la rete.in Malaysia dopo la diffusione sui social media del filmato, pubblicato su Facebook, che li mostra mentre fanno fare pericolose acrobazie alla loro bambina. I due, rispettivamente di 28 e 27 anni, si stavano esibendo a un, nella capitale malese Kuala Lumpur. Uno spettatore ha girato e poi postato su Facebook un video, descrivendolo come «un atto irresponsabile che può letteralmente causare lesioni». Il filmato è diventato immediatamente virale, spingendo la polizia ad agire.Nelle immagini, di circa 90 secondi, si vede. Inoltre la lancia in aria più volte, lasciando anche la presa per alcuni istanti. La piccola, vestita solo con il pannolino, non piange durante l'atto. Nel frattempo altri due membri del gruppo suonano musica tribale. Il capo della polizia di Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim, ha dichiarato che la coppia è stata arrestata per essere interrogata sul presunto abuso della loro bambina. Lazim ha aggiunto che nessuno ha presentato una denuncia formale e la polizia ha agito solo sulla base del video virale. Nel frattempo l'ambasciata russa nel paese è stata informata.Il post di Facebook è stato visto più di 28.000 volte. Il gigante della tecnologia ha dichiarato di non averlo rimosso perché «potrebbe aiutare a salvare il bambino in questione», ma ora può essere visto con l'avvertimento che «potrebbe mostrare violenza contro un bambino o un adolescente». La maggior parte dei commenti esprimono shock per il trattamento riservato alla piccola e per il fatto che i genitori la usino per fare soldi. Un utente sottolinea tuttavia che una simile 'ginnasticà per bambini è legale in Russia dove si ritiene che l'esercizio lo aiuti a svilupparsi più rapidamente.