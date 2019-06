Cercasi babysitter a 3.700 euro al mese per due gemelle. «Deve vestirsi da principessa Disney»

Vogliamo mantenere la tata nelle vite delle bambine anche nel futuro

.



Le spese per i costumi, ovviamente, sono a carico dei genitori:

Siamo in grado di offrire circa 40.000 sterline all'anno per il candidato giusto e copriremo anche il noleggio di ogni costume da principessa Disney. Avrai diritto a 25 giorni di ferie, oltre alle festività bancarie, nonché all'assegnazione del giorno di malattia, tuttavia devi essere flessibile in caso di emergenze. I requisiti includono avere una patente di guida pulita, un corso di primo soccorso e un'esperienza minima di 2 anni

.

Ancora una volta, sappiamo che questa non è esattamente una normale offerta di lavoro, ma pensiamo che sia una grande opportunità per qualcuno di diventare davvero creativo e aggiungere un po 'di magia alle vite delle nostre bambine!

Venerdì 28 Giugno 2019, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unnel vero senso della parola: fare la babysitter e vestirsi ogni giorno da, per uno stipendio da favola anch’esso. È l’annuncio di lavoro online apparso qualche settimana fa in Inghilterra, Brookmans Park, in cui si offronoper lavorare come babysitter per quattro giorni a settimana.L’unica condizione è, appunto, il dress code: la babysitter dovrà vestirsi da principessa Disney, ogni giorno un abito diverso,. Le due bambine da tenere d’occhio, due gemelline di 5 anni, sono infatti grandi appassionate dei cartoni della Disney, e la loro babysitter dovrà impersonarne ogni giorno una diversa, ogni pomeriggio fino a tarda sera, dal martedì al venerdì.Oltre all’abito, il lavoro prevede le solite mansioni della babysitter: prendere le bambine da scuola, accompagnarle a casa, preparare la cena e rimboccar loro le coperte. Ma soprattutto dovrà giocare con loro, giochi ovviamente che abbiano a che fare col mondo della Disney.- racchiude tutte le richieste: «Come la maggior parte dei bambini di 5 anni, le nostre figlie sono ossessionate dalla Disney e riteniamo che questo sarebbe il modo migliore per comunicare alcuni valori importanti. Sappiamo che questa non è una normale ricerca di baby-sitter, tuttavia pensiamo che sarebbe un ottimo modo per insegnare alle nostre ragazze cose come determinazione, compassione, impavidità e ambizione da modelli di ruolo femminili forti ma relazionati come la principessa Tiana, la principessa Anna, Belle e Cenerentola».«Cerchiamo qualcuno che possa impegnarsi in un personaggio e creare un'atmosfera davvero divertente nella nostra casa, ma anche non avere paura di punirle se si comportano male. La persona giusta avrà un bagliore creativo e una passione per tutte le cose Disney e sarà in grado di condividere l'amore di quei personaggi con le nostre ragazze», si legge ancora. E sebbene sia un lavoro part time, la prospettiva è a lungo termine: «».