Ventunenne stuprata da branco di minorenni in un parco: hanno tutti tra i 13 e i 16 anni

Ha 13 anni il più piccolo degli arrestati dalla polizia di Sheffield, Inghilterra, in manette per lo stupro di gruppo ai danni di una ragazza di soli 21 anni. La polizia è riuscita ad acciuffare quattro sospettati della baby gang criminale, tutti di età compresa fra i 13 e i 16 anni. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, la sera del 23 novembre scorso, il gruppo l'avrebbe aggredita nel parco High Hazels, nella periferia di Darnall, approfittando del buio.

La ragazza ha denunciato subito la violenza subita, così la polizia britannica si è messa alla ricerca dei sospettati, individuati in poco tempo. Sono tutti minorenni, tenuti in custodia e sotto interrogatorio degli investigatori. L'identità dei ragazzi coinvolti non è stata rivelata dalla polizia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 12:11

