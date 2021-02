L'autobus londinese a due piani diventa una casa dei sogni: l'idea geniale di una giovane coppia

Quando Charlie MacVicar, 26 anni, e il suo fidanzato Luke Walker, 27 anni, hanno deciso di andare a vivere insieme, avevano deciso di non volersi vincolare a un mutuo o a un affito da pagare. Il padre della ragazza possiede un terreno nell'Essex, nel Regno Unito, un luogo dove i due ragazzi avrebbero potuto vivere. A mancare però era l'elemento essenziale: la casa. E così hanno buttato giù qualche idea, dalla conversione di un container alla ristrutturazione di un camper. Poi l'idea geniale: un autobus a due piani.

Più difficile però sarebbe stato trovarne uno adatto alla situazione. Fino al momento in cui , nel 2017, non si sono trovati di fronte a un'offerta curiosa: un vecchio autobus londinese a due piani, rosso fiammante, al prezzo di 2,5 mila sterline. A quella cifra hanno dovuto aggiungere altre 20mila sterline per la ristrutturazione e la conversione in abitazione. La coppia ha ricevuto l'aiuto di amici e familiari oltre ad assumere professionisti per alcuni dei lavori più complicati, come l'impianto idraulico e elettrico.

Al piano inferiore, c'è una cucina completa con forno, piano cottura, microonde, lavello da fattoria e frigorifero, una lavatrice e un tavolo da pranzo per tre persone, nonché un soggiorno con una stufa a legna e due panche, oltre a un piccolo spazio sulla scrivania. C'è anche un piccolo bagno con wc e lavandino, l'unico spazio privato nell'autobus. Anche se non hanno la doccia, c'è una vasca da bagno vittoriana autoportante con piedini al piano di sopra nella camera da letto, che ha un letto matrimoniale con due comodini e una TV. C'è anche una spaziosa cabina armadio con uno spogliatoio. Tutte le foto sono pubblicate sul loro profilo Instagram.

