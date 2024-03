Assange non sarà estradato negli Stati Uniti (per ora), Londra concede l'appello ​al fondatore di WikiLeaks

di Redazione Web

Assange non sarà estradato negli Stati Uniti, almeno per ora. Il giornalista e fondatore WikiLeaks ha ancora una carta da giocare per cercare di sfuggire alla contestatissima estradizione negli Usa, che gli danno la caccia da quasi 15 anni per aver diffuso documenti riservati del Pentagono e del Dipartimento di Stato contenenti non poche rivelazioni imbarazzanti. L'Alta Corte di Londra ha infatti dato oggi il via libera all'istanza della difesa del giornalista australiano - respinta in primo grado - per un ulteriore, estremo appello di fronte alla giustizia britannica contro la consegna alle autorità d'oltre Oceano.

La sentenza

Nella sentenza, inoltre, i giudici hanno anche chiesto al governo di Washington di fornire entro tre settimane ulteriori garanzie sul fatto che, se estradato, i diritti del giornalista accusato di spionaggio saranno rispettati. E, soprattutto, che non rischierà la pena di morte. «Se tali assicurazioni non verranno fornite, verrà concesso il permesso di ricorrere in appello e poi ci sarà un'udienza di appello», si legge in una sintesi della sentenza diffusa dalla Bbc.

Il calvario

Assange, 52 anni, sta combattendo una lunga battaglia legale con il governo britannico per evitare di essere estradato negli Stati Uniti e affrontare lì un processo per aver pubblicato, a partire dal 2010, circa 700mila documenti militari e dispacci diplomatici riservati di Washington.

