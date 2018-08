Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un gruppo didell’unità didel Banner Desert Medical Centre in Mesa, in Arizona, ha stupito i colleghi rimanendo tuttenello stesso periodo. Le stesse donne, sedici per la precisione, hanno scoperto la casualità solo quando si sono iscritte in una chat di gruppo su Facebook per le lavoratrici in stato di gravidanza all'interno della struttura.L’infermiera Ashley Atkins ha raccontato come l’accaduto abbia lasciato sbigottito l’intero staff e di come la scoperta le abbia avvicinate: “Questo – riporta l’Independent – non è un lavoro facile da fare quando sei incinta, a volte non ti senti bene. E’ bello condividere delle storie e scoprire il supporto dei colleghi di lavoro”. Molte infermiere dovrebbero partorire fra ottobre e novembre ma la possibile simultanea assenza di personale non troverà impreparata l’unità intensiva. Il personale lavorare più a lungo possibile, naturalmente prendendo delle precauzioni per la salute dei loro piccoli.Le infermiere hanno cominciato a frequentare insieme la mensa e alcuni pazienti hanno espresso confusione sul numero di donne in gravidanza. Stupore anche sui social, dove un internauta ha scritto: "La nuova stagione di Grey's Anatomy è pazzesca".