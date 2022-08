Archie Battersbee, da oggi stop alle cure per il 12enne in coma irreversibile

Saranno interrotte le cure al piccolo Archie Battersbee, il 12enne inglese in coma irreversibile da mesi al London Royal Hospital. Il piccolo è stato trovato privo di conoscenza in casa sua dalla mamma dopo aver provato a replicare un gioco diventato virale sui social. Per i medici non c'è più nulla da fare, se non staccarlo dalle macchine che lo tengono in vita, e ben due sentenze dei giudici hanno approvato la procedura nonostante i continui ricorsi della famiglia che vorrebbe continuare a tenerlo in vita.

Leggi anche > La madre si lamenta delle patatine fritte troppo fredde, il figlio uccide dipendente del McDonald's

Leggi anche > Stupra una bambina di 12 anni ma si giustifica: «Era consenziente». E la legge è dalla sua parte

Dopo una lunga battaglia legale però oggi si staccheranno le macchine che tengono in vita Archie. La corte ha rifiutato anche la richiesta della famiglia di trasferire il bambino in un hospice vicino a casa in Essex per un "ricovero dignitoso" nelle sue ultime ore. La mamma e il papà di Archie hanno provato a dare al figlio una morte naturale inizialmente ma capendo i rifiuti non solo dei medici, per cui il 12enne è di fatto cerebralmente morto, ma anche dei giudici, avevano chiesto una morte più dolce.

Il ragazzo è rimasto soffocato mentre provava a riprodurre una sfida lanciata sui social. Il suo cervello è rimasto a lungo privo di ossigeno e le conseguenze sono state gravissime e irreversibili. La famiglia ha sempe sostenuto che Archie fosse un combattente e potesse svegliarsi.

Samantha Migliore morta dopo l'iniezione di silicone al seno: a processo l'estetista brasiliana Pamela Andress https://t.co/n3tUFJ5poF — Leggo (@leggoit) August 6, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Agosto 2022, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA