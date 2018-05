Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il mondo sta per finire? Non è una domanda a cui siamo in grado di rispondere, ma in ogni caso prevenire è meglio che curare. Dev’essere così che hanno ragionato i creatori di The Oppidum, un bunker superprotetto creato nel cuore dell’Europa e che potrebbe essere l’unico luogo sicuro nel caso una guerra nucleare dovesse devastare il nostro continente, o il resto del mondo.Il bunker, rigorosamente per ultramiliardari, è dotato di tutti i comfort: dal cinema alla piscina, dal casinò ai giardini (con luce artificiale ma che sembra naturale), dalla club house a ogni tipo di divertimento possibile. Il tutto “nel cuore dell’Europa”, in Repubblica Ceca, non lontano dalla capitale Praga.