Dicho y hecho. 82€ en compras despues de que le robasen. pic.twitter.com/tVlL5RA9ft — Prodigi0 2.0 (@Anonymous_Prodi) 21 gennaio 2019

Un, che ha la sua piccola attività all'interno di un centro commerciale, è statocon l'inganno di tutto l'che aveva guadagnato quel giorno. In suo soccorso, però, sono giunti diversi concittadini, chiamati a raccolta da un appello lanciato sui social. A dimostrazione che, sul web, non prolifera solo l'odio.L'episodio risale allo scorso 8 gennaio ed è avvenuto a, in: il video registrato da alcune telecamere a circuito chiuso, poste proprio nei pressi del piccolo punto vendita dell', dimostra chiaramente come siano stati due uomini, ancora a piede libero e non identificati, a ingannare l'. Il primo, infatti, fa cadere di proposito alcuni giornali e poi utilizza la scusa di chiedere alcune informazioni, costringendo l'anziano, con evidenti problemi di deambulazione, a recarsi oltre la propria postazione.Mentre l'è distratto, un complice, parzialmente coperto da un cappello, ne approfitta per aprire la cassa e prendere tutto quello che l'aveva guadagnato fino a quel momento, prima di dileguarsi. L'anziano edicolante, che da diversi decenni possiede la piccola attività, è abbastanza conosciuto in città e la diffusione del filmato ha indignato non poco i saragozzani. Per questo, un giovane ha deciso di lanciare un appello sui social: «Mobilitiamoci, andiamo a comprare qualcosa da lui e cerchiamo di mostrargli tutto il nostro sostegno». Lo riporta 20minutos.es Molti utenti hanno raccolto l'invito, andando a comprare tanti giornali e riviste dall'anziano, incoraggiandolo a non abbattersi e a continuare la propria attività. Il ragazzo che aveva lanciato l'appello, ad esempio, ha speso oltre 80 euro in quell'edicola.