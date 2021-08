Terza dose, Anthony Fauci: «Ci sarà bisogno di un richiamo del vaccino contro il covid-19 per tutta la popolazione»

Anthony Fauci, ritiene probabile che ci sarà bisogno di un richiamo del vaccino contro il covid-19 per tutta la popolazione. Non solo i soggetti più fragili, per i quali - ha ribadito - la decisone è «imminente». Il direttore dell'Istituto per le malattie infettive Usa e massimo esperto dell'amministrazione Biden sulla pandemia ha spiegato che i dati sull'immunità accordata dai vaccini già somministrati vengono monitorati dagli esperti in tempo reale «letteralmente settimanalmente», osservandone la durata in gruppi di popolazione diversi per età, sesso , salute

Parlando alla Cbs Fauci ha detto: «È probabile che un richiamo vaccinale verrà dato ad un certo punto in futuro, d'altronde stiamo già vedendo in certi casi indicazioni di una diminuzione nel tempo della protezione. Tuttavia al momento non vediamo la necessità di offrire dei richiami 'booster'». Quanto al tipo e alla marca di vaccino che verrà consigliato per la possibile terza dose, Fauci ha sottolineato che «sarebbe preferibile inoculare il tipo già usato in precedenza»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 18:16

