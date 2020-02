Anna muore a 8 anni: una rara malattia le causava un invecchiamento precoce

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 19:19

a causa di una. La piccola Anna Sakidon, la bambina più giovane affetta daè deceduta. La bimba aveva scoperto di essere malata subito dopo la sua nascita e da quel momento ha iniziato ad invecchiare molto precocemente.La progeria di Hutchinson-Gilford è, infatti, una malattia che fa invecchiare l'organismo molto in fretta: di fatto la piccola Anna, a soli 8 anni, aveva un'età biologica di 70 anni circa e pesava 17 chili. Si tratta di una patologia molto rara: al mondo ci sono solo altre 160 persone, tra cui Sammy Basso, un ragazzo italiano, e per la quale non è ancora stata scoperta una cura o un trattamento che possa rallentare l'invecchiamento precoce.A confermare la notizia della scomparsa della bambina è stata, tramite un canale web locale, la dottoressa Nadezhda Kataman che aveva in cura Anna e la definiva come una bambina eccezionale. Per i bambini affetti da questa patologia un anno corrisponde a 8-10 anni e con l'invecchiamento cellulare, invecchiano anche gli oragni dei pazienti. Le ossa di Anna, come riporta il Daily Mail, erano molto piccole, aveva imparato a camminare a 10 mesi, adorava abbracciare il suo orsacchiotto.