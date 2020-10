Amazon compie 10 anni: ecco come vincere fino a 10mila euro in buoni regalo

Amazon compie 10 anni e per festeggiare mette in palio Buoni Regalo del valore di 100 €, 1.000 € e 10.000 €. Si tratta di un'occasione unica, l'ideale per anticipare qualche regalo di Natale e - chissà - vincere una bella somma da spendere in shopping online. Partecipare è molto semplice e, per i clienti Amazon Prime, le possibilità di vittoria sono raddoppiate. Se ancora non siete clienti Prime, il consiglio è di iscriversi al programma approfittando della prova gratuita di un mese.

Come vincere i Buoni Regalo Amazon

Dalle ore 00:00 del 19 ottobre 2020 elle ore 23:59 del 15 novembre 2020, bisogna effettuare dal proprio account Amazon.it un ordine di importo pari o superiore a 30 €, su prodotti venduti e spediti da Amazon. Per il raggiungimento della soglia minima di acquisto di 30 €, non sono tenuti in considerazione i Warehouse Deals Amazon, i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, tutti i prodotti e/o servizi digitali che non richiedono la consegna fisica (come eBook, app, musica, software, buoni regalo, ecc.), eventuali spese di spedizione e/o confezione regalo associate all'ordine e i costi di iscrizione.

Per ogni ordine idoneo, riceverete un codice di partecipazione numerico all'estrazione dei Buoni Regalo. Tutti i tuoi codici di partecipazione verranno inviati in un'unica e-mail il 19 novembre 2020, all'indirizzo e-mail associato al proprio account Amazon.it. I clienti Amazon Prime avranno il doppio delle possibilità di vincere: riceveranno infatti due codici di partecipazione all’estrazione dei Buoni Regalo per ogni ordine idoneo.

L'estrazione del vicnitore

Il 23 Novembre 2020, il giorno del decimo compleanno di Amazon.it, i codici di partecipazione vincenti verranno estratti in modo casuale. Da ciascun account Amazon.it, sarà possibile effettuare fino a 10 ordini idonei per partecipare all'iniziativa. I vincitori saranno avvisati via e-mail successivamente all'estrazione, tra il 24 novembre e l'8 dicembre 2020. I Buoni Regalo digitali Amazon.it saranno inviati ai possessori di codici di partecipazione vincenti tramite e-mail entro due mesi dalla data dell'estrazione.

I premi

Primo Premio, due Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di 5.000 € ciascuno, per un valore complessivo di 10.000 €: il premio sarà assegnato tramite estrazione di 1 codice di partecipazione.

Secondo Premio, 10 Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di 1.000 € ciascuno: il premio sarà assegnato tramite estrazione di 10 codici di partecipazione.

Terzo Premio, 100 Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di 100 € ciascuno: il premio sarà assegnato tramite estrazione di 100 codici di partecipazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 10:10

