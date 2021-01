Morto l'alpinista Sergi Mingote: è precipitato sul K2. Era impegnato nella discesa

L'alpinista spagnolo Sergi Mingote è morto a causa di una caduta sulle pendici del K2, in Pakistan. L'incidente si è verificato tra il campo 1 e il campo base avanzato, mentre lo scalatore era impegnato nella discesa. A confermare la notizia è stato Chhang Dawa Sherpa, capospedizione del team nepalese che oggi ha raggiunto la vetta della seconda montagna del mondo: «Lo spagnolo Alex Gavan, l'italiana Tamara Lunger e altri due scalatori polacchi gli hanno dato aiuto, abbiamo inviato un team medico dal campo base ma purtroppo non siamo riusciti più a salvarlo». La salma sarà evacuata domani mattina in elicottero.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Gennaio 2021, 18:36

