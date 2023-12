Albero di Natale, il trucco per riporlo in 10 minuti senza smontarlo (e togliere le decorazioni)

di Redazione web

Durante le feste, la maggior parte delle persone ama avere la casa decorata a tema natalizio: dall'albero di Natale, alle luci, fino alle ghirlande. Le dolenti note arrivano, però, al momento di smontare e riporre tutte le decorazioni: senza dubbio la parte più noiosa delle feste. Per questo motivo, sempre più utenti condividono sui social network i loro facili e semplici trucchi per eseguire queste attività in pochi secondi.

Come riporre l'albero di Natale in 10 minuti

Lo ha dimostrato l’utente di TikTok @roseroomgiftsuk , una giovane donna che in questo periodo è diventata virale in numerose occasioni con il suo trucco definitivo per riporre l’albero di Natale in pochi secondi senza doverlo smontare.

Ebbene, come mostra in un breve video, la donna ricopre l'albero con tanto di luci e palline con la pellicola trasparente. In questo modo, l'anno prossimo dovrà solo togliere l'involucro per godersi il ​​suo albero di Natale. Un trucco che ha accumulato milioni di visualizzazioni, più di 53.000 'mi piace' e commenti di ogni tipo: da chi assicura che vorrà mettere in pratica il trucco, a chi preferisce cambiare la decorazione nelle stagioni successive.

Giovedì 28 Dicembre 2023

