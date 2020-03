Disavventura all'aeroporto di Parigi tra la pandemia di coronavirus e il divieto di viaggio di Trump

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 19:00

Michael Collins è un giornalista di USA Today che si è trovato "incastrato" in aereoporto ed ha raccontato la sua odissea.«Quando l' Air France Flight 55 è atterrato all'aeroporto Charles de Gaulle sono rimasto sbalordito da una serie di avvisi di notizie urgenti: Il presidente Donald Trump stava imponendo un divieto di viaggio di 30 giorni da 26 paesi europei negli Stati Uniti in risposta alla pandemia di coronavirus. Benvenuti in Francia. La tua vacanza è stata interrotta». Inizia così il racconto di Michael Collins corrispondente della casa bianca di USA Today «Parigi non era la mia destinazione. Ero diretto in Portogallo, un paese che ha segnalato 78 casi confermati di coronavirus, non pochi ma molti meno rispetto ai vicini europei. A Parigi mi sarei dovuto fermare solo per un'ora e poi procedere verso la terra delle spiagge, il vino di Porto e Cristiano Ronaldo. Non l'ho mai fatto. La mia vacanza europea si è limitata a cinque ore all'aeroporto di Parigi. Due giorni prima - racconta Collins su USA Today - con il numero di casi di coronavirus in aumento negli Stati Uniti e in molti altri paesi, ho chiamato la mia agenzia di viaggi per vagliare altre mie opzion, ma niente da fare, se non viaggiassi quando programmato, perderei ogni centesimo. Io e il mio compagno di viaggio abbiamo discusso delle cose e abbiamo deciso di rischiare. Il viaggio sarebbe continuato come previsto. Poche ore prima della nostra partenza, hanno inziato a circolare notizie che Trump stava prendendo in considerazione una sorta di restrizione ai viaggi in Europa. Un'ora e mezza dopo che il mio aereo è decollato per l'Europa, Trump ha parlato con la nazione annunciando la limitazione dei viaggi negli Stati Uniti dall'Europa per i successivi 30 giorni. Il Regno Unito è esente dai nuovi limiti. La notizia non ha mai raggiunto i passeggeri sul volo 55 Air France mentre attraversavamo l'Oceano Atlantico a 36.000 piedi. Abbiamo appreso tutto quando siamo atterrati ore dopo all'aeroporto di Parigi».