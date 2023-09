Lo straziante addio alla moglie dopo 73 anni di matrimonio: «Ci vediamo lì, se Dio ci dà il permesso»

di Redazione web

Il video dell'ultimo saluto tra marito e moglie è diventato virale sui social e sta commuovendo milioni di utenti su TikTok. Il filamto è stato condiviso dalla nipote dell'anziana coppia, e mostra il nonno dire addio alla nonna sul letto di morte dopo aver trascorso insieme 73 anni d'amore.

L'ultimo saluto

Nel video il nonno si china verso la moglie, le tiene delicatamente la mano e le rivolge qualche parola di addio. «Ci vediamo lì. Se Dio ci dà il permesso». Poi la bacia dopo averle regalato un mazzo di fiori. La nipote, che ha condiviso la clip dall'account @fannyvalencia09, ha scritto un messaggio commosso: «Nonna, domani sarà esattamente un mese senza di te💔 Senza sentire la tua voce, senza guardare il tuo sorriso, senza toccarti la mano e darti baci! Questo mese è stato molto difficile soprattutto per mio nonno, ma ci prenderemo cura di te e spero che anche tu ti prenderai cura di noi dall'alto».

I commenti

Il video ha totalizzato più di 13,2 milioni di visualizzazioni, oltre a 2 milioni di like e più più di 11.500 commenti. «Il mio bisnonno ha salutato sua moglie ma gli ha detto che tra un mese sarebbero stati insieme e subito dopo se n'è andato anche lui», ha raccontato un utente. «È così triste vedere come la sua luce si stia affievolendo a poco a poco», ha scritto un ragazzo. «L'amore vero, finché morte non ci separi», ha commentato una donna.

