Ha accompagnato ila prendere la sua, li ha portati ale ha aspettato che facesseroIl 53enne Laurence Mitchell è stato arrestato dopo aver portato il figlio al parco di St Lucie, in Florida, ben consapevole di quello che sarebbe successo.Il 15enne aveva chiesto al padre un aiuto per poter avere un po' di intimità con la sua fidanzata, così li ha prima accompagnati e poi ha aspettato pazientemente che tornassero da lui. Sebbene sia stato molto comprensivo e disponibile, non sono stati della stessa opinione i genitori della fidanzatina che hanno denunciato l'uomo. La mamma e il padre della minore le avevano vietato di andare al parco, quando hanno scoperto che aveva disobbedito sono andati su tutte le furie.Nel corso della serata una pattuglia della polizia ha avvicinato il comprensivo genitore, notandolo nascosto nel parco, e lui ha risposto serenamente riportando quello che stava facendo. Gli agenti lo hanno arrestato e Mitchell che è ora accusato di favoreggiamento di rapporti sessuali tra due minorenni. L'uomo ha provato a minimizzare di fronte ai poliziotti che gli hanno fatto notare che la ragazza era al parco contro il volere dei genitori, ma a nulla sono servite le sue giustificazioni. La prossima settimana, come riporta anche il Daily Mail , si terrà un processo a suo carico.