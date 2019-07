Accoltellata dal fidanzato a letto, 26enne incinta muore insieme al suo bambino

Domenica 14 Luglio 2019, 17:39

Avrebbe, ma è stata. La 26enne Kelly Mary Fauvrelle è stata accoltellata in modo letale dal suo uomo, Aaron McKenzie, 25 anni, mentre dormiva nel letto di casa sua a Thornton Heat, a sud di Londra. La donna era all'in attesa del piccolo Riley, morto anche lui nel brutale attacco.La donna è stata trovata in un lago di sangue dalla sorella. Immediaramente sono stati chiamati i soccorsi, come riporta anche il Sun , che hanno portato Kelly in ospedale per farle un cesareo d'urgenza. Per la donna non c'è stato nulla da fare ed è morta sul luogo, il bimbo ha lottato tra la vita e la morte per 4 giorni ma alla fine non ce l'ha fatta nemmeno lui.Al momento dell'aggressione, avvenuta un mese fa, la famiglia della 26enne era in casa, lei aveva scelto di andare a riposarsi, quando tutti hanno sentito delle grida. Quando sono andati in camera hanno visto la scena scioccante, ma il suo compagno era già fuggito. Rintracciato dalla polizia è stato arrestato e ora ufficialmente imprigionato con l'accusa di omicidio. Il prossimo 15 luglio si svolgerà il processo a suo carico.