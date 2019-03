Locauto Van, la flotta di furgoni frigo per il trasporto della merce a temperatura controllata

A un anno dal debutto della divisione Locauto Van, il Gruppo presenta una nuova tipologia di servizio, arricchendo la flotta con una linea di furgoni refrigerati per offrire soluzioni di noleggio su misura per il trasporto con temperatura controllata (es. servizi alla ristorazione, organizzazione eventi, trasporto di farmaci o prodotti alimentari, ecc).

La nuova flotta si compone di tre modelli: il Mercedes Sprinter 314 CDI passo medio, efficiente, affidabile e sicuro, l’Iveco Daily 35C16 con un’importante cella di carico da 16 m3 e il Volkswagen Crafter 2.2 con trazione anteriore e una cella frigo snella (13 m3) adatto per muoversi nel traffico con maggiore agilità. Tutti i nostri veicoli commerciali sono equipaggiati di gruppo frigo Carrier, alcuni con allestimento Lamberet, aziende leader del settore.

Il range di temperature per tutti i veicoli refrigerati è di +20°/-20° con celle frigorifere omologate ATP FRCX per permettere un utilizzo trasversale e garantire la miglior tenuta della catena del freddo per le merci trasportate.



“Il 2019 rappresenta un anno importante per rafforzare il business – commenta Francesca Saponaro, Direttore Business Unit Locauto Van - con importanti investimenti che puntano soprattutto alla qualità e all’affidabilità del prodotto offerto. Con i veicoli refrigerati ci rivolgiamo a una clientela esperta con esigenze spesso occasionali e temporanee che può fare affidamento sulle nostre soluzioni di noleggio a breve termine”.

L’offerta si completa di un servizio di assistenza dedicata Carrier 24/7 per l’impianto frigo e di soccorso stradale sempre attivo per garantire ai clienti un’alta qualità del servizio assistendoli in caso di necessità.



I furgoni frigo sono già disponibili in molte città come Torino, Genova, Milano, Ferrara, Roma, Pescara, Olbia e Palermo con l’obiettivo di aumentare la capillarità del servizio in tutta Italia nel corso del 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA