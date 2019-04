Kellogg vende a Ferrero: snack, crostate e gelati diventano italiani. «Affare da 1,3 miliardi»

In particolare, si legge in una nota, Ferrero acquisirà un portafoglio di marchi molto amati negli Stati Uniti nella categoria dei biscotti, tra cui il marchio di biscotti Keebler, i biscotti top selling nel consumo 'on the go' Famous Amos, il marchio di biscotti premium per famiglie Mother's e i biscotti senza zucchero Murray, così come Little Brownie Bakers, fornitore di biscotti per le Girl Scouts. Oltre ai biscotti, il gruppo acquisirà anche il business degli snack alla frutta Kellogg's, compresi gli snack Stretch Island e Fruity, insieme ai coni gelato e le crostate Keebler's.

I cookies americani al cioccolato prodotti dalladiventano italiani: la multinazionale americana infatti, che deve la fama soprattutto ai corn flakes che rappresentano il suo marchio di fabbrica da oltre cento anni, venderà allail suo business dei biscotti, degli snack alla frutta, dei gelati e delle crostate. Le marche, poco conosciute in Italia e che producono soprattutto i tradizionali cookies, sono: un'operazione da 1,3 miliardi di dollari, con cui la Ferrero ha battuto la concorrenza del'americanaNel 2018 questi business hanno generato un fatturato di circa 900 milioni di dollari. Ferrero acquisirà da Kellogg's anche sei stabilimenti di produzione statunitensi di proprietà, situati ad Allyn (Washinghton), Augusta (Georgia), Florence (Louisville in Kentucky) e due stabilimenti a Chicago in Illinois e un impianto di produzione in affitto a Baltimora nel Maryland.