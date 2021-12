Imu, nel Dl fisco stretta su prime case: esente solo una a famiglia

Stretta sull'Imu per le prime case: un emendamento al dl fisco approvato nelle commissioni Finanze e Lavoro al Senato stabilisce che l'esenzione vale solo per un'abitazione a famiglia anche qualora una delle due case si trovi in un altro comune.

Contrariamente a quanto attualmente previsto i due coniugi non potranno più scegliere di risiedere in due case in comuni differenti e non pagare così l'Imu.

Si tratta - viene spiegato - di una norma che risponde a una sentenza della Cassazione ancora più restrittiva che stabiliva il pagamento dell'Imu per entrambe le abitazioni qualora i coniugi fossero residenti in due immobili diversi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 19:06

