Consob procedure semplificate: ammessi i documenti in inglese e via libera alle modifiche al regolamento emittenti

Novità da parte di Consob. Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze del mercato, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha dato il via a due principali novità: procedure semplificate per l'approvazione dei prospetti informativi e il via libera alla documentazione in inglese.

Giovanni Natali, presidente di AssoNext, ha spiegato: «Questa è sicuramente una notizia positiva per il nostro Paese e le nostre aziende. Ritengo che questa decisione da parte di Consob potrà favorire l’accesso al mercato dei capitali di numerose PMI e potrà rendere più naturale passaggio dal mercato EGM a quelli Euronext Milan/Star e, non ultimo, viste le notizie di cronaca della scorsa settimana, ridurrà la voglia di quotarsi delle aziende italiane su altri mercati Europei».

Natali, contento del lavoro svolto dal team, ha poi continuato: «Sono orgoglioso e soddisfatto per il lavoro svolto da tutti i partecipanti, a vario titolo, ad AssoNEXT che hanno contribuito a questo risultato. Avevamo infatti indicato queste due richieste, nel settembre del 2021, nel nostro Position Paper, consapevoli di quelle che erano le esigenze dei nostri associati, con cui ci confrontiamo quotidianamente».

