L’equilibrio tra gin e tonic

L’economia, come il gin tonic, è fatta da due parti: la “reale” -la tonica, cioè la produzione; e la “finanziaria” -il gin, cioè la circolazione di denaro e strumenti finanziari. Se, rispetto all’acqua tonica, il gin è poco, il cocktail non sa di nulla; se è troppo, cambia sapore e può dare effetti nocivi. La finanziarizzazione è il fenomeno per cui il gin (il settore finanziario, cioè banche, fondi, ecc.) assume un ruolo predominante.

Esempi: (1) spesso i fondi comprano aziende, o loro parti qualificate (ultimo caso Kkr e TIM); (2) a ogni Legge di Stabilità, chi governa si preoccupa di spiegare le proprie scelte a chi presta denaro, comprando i Titoli di Stato (guarda caso, spesso sono fondi). Nel primo caso, la finanza prende il controllo della produzione e la gestisce secondo le proprie logiche (di solito orientate a ritorni immediati, o molto ravvicinati nel tempo); nel secondo, condiziona le scelte politiche dei governi (indebitati), spingendo verso scelte che possono essere sub-ottimali sul piano sociale (es.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 06:00

