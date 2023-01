Il museo deducibile

Venticinque euro per un museo: più o meno quanto il costo di un posto in curva allo stadio.

Sono tanti, troppi, giusti o pochi soldi? È giusto pagare 1000 euro per uno smartphone? 1,50 euro a Roma e 2,20 a Milano, per un biglietto dei mezzi pubblici? 30 euro per una bottiglia di vino? Questa – “è giusto questo prezzo?” - è una delle domande eterne e più spinose dell’economia.

25 euro sono il prezzo per accedere a una serie di sale, piene di quadri famosi (e di troppa gente): la Galleria degli Uffizi. Un museo, insomma, oltretutto pubblico, per cui c’è chi si chiede se un prezzo tanto elevato sia giusto. Ma lo è davvero, elevato? Capiamo.



