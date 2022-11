Milano, Botticelli tocca il cielo: in mostra alla Torre di Libeskin di CityLife

Sandro Botticelli in cima alla torre, non per essere buttato giù, bensì per essere ammirato. Il Ritratto di Giuliano de’ Medici, uno dei capolavori del pittore fiorentino, sarà esposto a CityLife, al 27esimo piano della Torre Pwc, 130 metri di altezza, quella firmata dall’archistar Daniel Libeskind. Nei fine settimana del 26 e 27 novembre e 3 e 4 dicembre la torre aprirà ai cittadini con l’evento Sguardi dalla Torre. Botticelli, che potranno ammirare non solo la vista sulla città ma anche e soprattutto il quadro solitamente conservato all’Accademia Carrara di Bergamo, di cui Pwc da aprile è diventata co-fondatore. «Abbiamo colto l’opportunità di ospitare un’opera d’arte nella torre, che anch’essa è arte», ha spiegato Giovanni Andrea Toselli, presidente e ad di Pwc Italia.

«A museo chiuso per i lavori di rinnovamento esporre un capolavoro della Carrara nel grattacielo è connubio di eccellenze», ha chiosato la direttrice dell’Accademia Maria Cristina Rodeschini». Il 26, 27 novembre e 4 dicembre si potrà vedere l’opera dalle 9.30 alle 19.30, mentre il 3 dicembre sarà possibile farlo anche in notturna, dalle 21 a mezzanotte. Prenotazione obbligatoria su prenotazione su Ticketone. Ingresso gratuito per gruppi di 35 minuti ogni 15 minuti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Novembre 2022, 08:25

